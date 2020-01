New entry per Falcon and The Winter Soldier: Noah Mills si aggiunge al cast

Con Avengers: Endgame i Marvel Studios hanno chiuso il terzo capitolo della saga cinematografica iniziata più di dieci anni fa e, diversamente da quanto ci aspettavamo, a determinare il futuro del franchise saranno due delle serializzazioni più attese del 2020: WandaVision e Falcon and The Winter Soldier, cui si è appena aggiunto Noah Mills

Precedentemente Mill aveva recitato in The Brave, edito dalla The CW, e in The Enemy Within, serializzato dalla CBS, ma entrambe furono cancellate dopo una sola stagione.

Eppure, nonostante il poco tempo difronte le telecamere, sembra che l'attore sia riuscito ad impressionare i produttori della major di supereroi, tanto da essere scritturato per una delle produzioni più alto budget della storia delle serie TV. L'altra ovviamente è WandaVision.

Con un capitale che supererà i 100 milioni ad episodio, per le due run targate Disney+ l'hype è quantomai palpabile e anche se non sono ancora stati rivelati nome e scopo del personaggio di Mills, la scelta, per così dire, "di nicchia" potrebbe nascondere non poche sorprese.

All'interno del cast ritroveremo Anthony Mackie (Falcon) e Sebastian Stan (Soldato d'Inverno), ma anche Emily VanCamp (Sharon Carter) e Daniel Bruhl (Barone Zemo) che non erano più comparsi dopo gli eventi di Captain America: Civil War.

Le altre new entry saranno invece Desmond Chiam, Miki Ishikawa e Wyatt Russell che vestirà i panni di John Walker, il soldato americano meglio conosciuto con gli pseudonimi di Super-Patriot e U.S. Agent.

Falcon and The Winter Soldier metterà i protagonisti in situazioni mai viste prima e c'è chi già ipotizza un sodalizio con Thunderbolts.