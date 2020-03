New entry per Loki? Wunmi Mosaku potrebbe unirsi alla serie Disney+ - Aggiornata

Dopo la notizia dell'ultim'ora dell'aggiunta di Cailey Fleming al cast di Loki, sembra che le sorprese della serie Disney+ non siano ancora finite: secondo alcuni rumor l'attrice Wunmi Mosaku sarebbe in trattative per unirsi al, che continua a prendere forma mantenendo però il segreto sui ruoli dei suoi membri.

Ai più, la Mosaku è nota per i suoi ruoli nelle serie Luther, thriller con protagonista Idris Elba, Black Mirror, l'apprezzatissima e distopica serie distribuita da Netflix, e, più recentemente, per il suo ruolo come detective in The End of the F***ing World.

I dettagli sul suo possibile ruolo non sono ancora stati resi noti, ma alcuni suppongono che possa interpretare uno gli agenti della Time Variance Authority, l'agenzia atta a sorvegliare e regolamentare viaggi e strappi nel tessuto temporale.

Tuttavia, non ci è ancora possibile identificarne con esattezza il personaggio, anche e soprattutto perché non si sa ancora quanto la serializzazione sarà fedele alle avventure Marvel a fumetti.

Secondo recenti ipotesi in Loki potrebbe entrare in azione lo Squadrone Supremo e, si spera, anche il temibile Kang il Conquistatore, uno dei principali villain dei Marvel Comics cui la serie potrebbe spianare la strada.

Se avete perso gli ultimi aggiornamenti, vi suggeriamo di correre a vedere le prime immagini dal set con Lady Loki e Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno.