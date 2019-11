La new entry Sophia Di Martino sarà Lady Loki nella serie televisiva Disney+

A poche ore dall'annuncio del casting di Sophia Di Martino nella serie Loki, atteso progetto della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, Deadline riferisce succosi dettagli sul ruolo dell'attrice.

Secondo l'illustre magazine, infatti, Sophia Di Martino interpreterà Lady Loki, una versione femminile del celebre personaggio di Tom Hiddleston. Deadline cita delle non meglio specificate "fonti vicine alla produzione" come riferimento del suo annuncio, quindi per ora non si tratta ancora di una dichiarazione ufficiale da parte dei Marvel Studios.

Certo è che la reputazione di Deadline è abbastanza solida e comprovata, dunque i fan possono iniziare a pregustare questa nuova versione del personaggio. La versione femminile di Loki ha avuto un ruolo importante nella serie The Mighty Avengers pubblicata nel 2009, scritta da Dan Scott e Christos Gage per i disegni di Khoi Pham. In questa trama, Loki rinasce come una donna e decide di manipolare gli eroi diventando la nuova Scarlet Witch, formando la sua squadra di Avengers nel corso della trama nota come "Dark Reign".

Le riprese di Loki, lo ricordiamo, dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 sotto la guida di Kate Herron, regista di Sex Education e Daybreak, con l'episodio pilota scritto da Michael Waldron (Rick & Morty), accreditato anche come showrunner. La mini-serie è attesa sulla piattaforma di streaming on demand Disney+ nella primavera del 2021 insieme a WandaVision: entrambe le serie si collegheranno col lungometraggio cinematografico Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita a maggio 2021.