New-Gen, Lena Headey e Luke Wilson si aggiungono al cast della serie Marvel

Nei mesi scorsi vi avevamo già parlato della nuova serie Marvel New-Gen, un'incredibile produzione sci-fi incentrata sulle vicende di due adolescenti che si trovano a dover far i conti con la propria natura di supereroi potenziati dalle nanotecnologie.

I due gemelli doppiati dalla star di Stranger Things Finn Wolfhard e suo fratello Nick hanno la missione di salvare l'utopia della New Gen da una guerra terribile e costosa. Prenderanno parte a queste serie Anya Chalotra nota sopprattutto per il ruolo di Yennefer in The Witcher e come rivelato nelle scorse ore anche Lena Headey and Luke Wilson.

La Headey negli ultimi anni è stata amata ed odiata dal pubblico per aver interpretato Cersei Lannister nell'acclamato dramma fantasy della HBO Il Trono di Spade, che le è valso anche la nomination agli Emmy e ai Golden Globe. Darà la voce a Thea, il profeta e leader dell'Associazione per la protezione dei nuovi gen. Wilson invece sta per dire addio al suo ruolo di supereroe in Stargirl, la serie DC che si appresta verso la sua ultima stagione. In New-Gen, interpreterà Roboduck, un buffo assistente che può eruttare fiamme.

La serie che non sappiamo ancora dove andrà in onda, sarà composta da 13 episodi da 22 minuti e si rivolgerà a ragazzini di età superiore ai 7 anni. Si tratterà di una produzione estremamente tecnologica che potrà contare anche su un'app che permetterà agli spettatori di prendere attivamente parte ai combattimenti. Cosa ne pensate di questa nuova serie? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi ricordiamo che a breve partiranno le riprese di Hawkey, che dovrebbe andare in onda su Disney+ alla fine del 2021.