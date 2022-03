New Girl, il cast saluta l'interprete di Tran morto a 95 anni

É venuto a mancare Ralph Ahn, l'attore americano di origini coreane, meglio noto per il suo ruolo ricorrente in New Girl. L'interprete ha infatti vestito i panni di Tran, l'amico di Nick sempre pronto ad ascoltarlo seppur senza proferire parola alcuna.

Nel corso dello show i due vengono spesso visti insieme soprattutto quando il personaggio interpretato da Jake Johnson ha bisogno di particolari ed importanti consigli. Nel corso di New Girl Tran non parla mai, di solito si limita ad ascoltare Nick parlare e annuisce, ride o semplicemente lo guarda con bonarietà.

Con un post sui social network proprio l'interprete di Nick ha ricordato il caro amico e collega: "Riposa in pace. É stato davvero divertente lavorare con te. Sei riuscito a dare così tanto al pubblico pur non avendo alcuna battuta a tua disposizione. Adoravo quando eri sul set e non vedevo l'ora di girare una scena con te. Le mia condoglianze vanno a tutta la tua famiglia e ai tuoi amici".

Il resto del cast si è unito al suo cordoglio, condividendo sui social il proprio ricordo di questo simpaticissimo personaggio. New Girl si è ormai conclusa, ma resta viva nella memoria di tutti l'immagine dell'anziano Tran pronto a dispensare consigli pur senza parlare.

Proprio a proposito di questa sit-com di grande successo, se ne avete voglia date uno sguardo al nostro punto di vista su New Girl. Vi ricordiamo che lo show con Zooey Deschanel è attualmente disponibile su Disney+ con tutte le sue 7 stagioni.