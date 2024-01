New Girl, niente reunion per Nick Miller? 'Non possiamo più permettercelo'

New Girl è una di quelle serie TV i cui fan sarebbero senz'altro favorevolissimi a una reunion: la questione è aperta ormai da tempo e, nonostante non ci siano stati finora passi concreti in questa direzione, l'argomento sembra comunque restare di grande attualità. L'ultimo a parlarne è stato Lamorne Morris, il Winston Bishop dello show.

Morris si è effettivamente detto favorevole ad una simile ipotesi, ma ha anche precisato che tutto avrebbe senso solo se a partecipare dovessero essere prima di tutto l'autrice Liz Meriwether e Jake Johnson, aka Nick Miller (che, in effetti, ha recentemente bocciato l'idea di una reunion di New Girl).

"Solo se Liz dovesse volerlo fare. Non è semplice creare uno show del genere, ha dovuto passare sicuramente un bel po' di notti insonni cercando di far quadrare quei personaggi e di scrivere tutte quelle battute e quelle storie. Dovreste chiamare lei, dovreste chiamare lei e Jake Johnson, perché Jake era quello che mandava avanti la baracca" sono state le sue parole.

Morris ha proseguito, tra il serio e lo scherzoso: "Le sue quotazioni però ormai sono troppo alte, non credo che potremmo permettercelo... Ha anche un nuovo film in uscita, Self Reliance o qualche stro**ata del genere che ovviamente nessuno guarderà. Ma a parte loro, a parte quei due, saremmo tutti felici di esserci". Cosa ne dite? Sarà il caso di provare a convincerli?