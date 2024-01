New Girl, la reunion non si farà? La star boccia l'idea

New Girl è stata una delle comedy più di successo degli ultimi anni e, dalla sua ultima puntata, tantissimi fan sperano in una reunion per vedere di nuovi insieme Jess e i suoi scalmanati coinquilini. Una delle star della serie, però, ha allontanato le speranza per un possibile ritorno.

Mentre una star di New Girl ha aperto ad una reunion, un'altra ha chiuso le porte a questa eventualità. Dopo la fine della serie tutti hanno portato avanti le proprie carriera. Grande fortuna ha avuto Jake Johnson che, dopo l'ultimo episodio, si è fatto notare per la partecipazione a diversi film e, soprattutto, alla serie tv Minx. Nell'ultimo periodo l'attore sta promuovendo il suo primo film da regista Self Reliance, che lo vedrà accanto ad Anna Kendrick.

Parlando della propria esperienza sul set di New Girl e alla possibilità di realizzare reunion e revival, l'attore ha bocciato l'eventualità dicendo di non sentire autentiche delle manifestazioni di nostalgia di questo tipo. L'attore, infatti, ha parlato di come non apprezzi l'idea di revival proposta per Friends o la possibilità di rivedere i personaggi dopo anni. "Devo dire che odio entrambe le cose. Non mi piace l'idea di tutti noi seduti su un divano e abbracciati davanti alle telecamere", ha detto Johnson. "Tutto questo è davvero, così come l'idea di fare un 'Rimettiamo insieme la banda'." ha concluso l'attore.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sulla serie, vi consigliamo il nostro approfondimento su New Girl e la sua natura da riscoprire. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!