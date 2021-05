New Girl e quel riferimento a Jennifer's Body che forse non avete notato

La quinta stagione di New Girl presentò ai fan dello show una novità piuttosto grossa: in luogo dell'amatissima Jess Day di Zooey Deschanel arrivò infatti la Reagan di Megan Fox, con la star di Transformers chiamata a sostituire la sua collega che in quel momento era alle prese con una gravidanza.

Una novità che, per quanto rischiosa, fu accolta comunque positivamente da buona parte dei fan, con la nuova arrivata che riuscì a integrarsi perfettamente con il resto del gruppo: l'innesto di Fox, inoltre, fu un'ottima scusa per inserire qualche riferimento neanche troppo velato ad alcuni dei maggiori successi dell'attrice di Tartarughe Ninja.

Il più evidente è presumibilmente quello che riguarda Jennifer's Body: ad un certo punto, infatti, Jess chiede a Reagan quale sia il suo segreto per mantenersi così giovane, con il personaggio di Fox che ammette scherzosamente di aver firmato un patto con il diavolo. Chi ricorda la trama del film che lanciò la carriera di Fox sa bene che la cosa non è casuale: la Jennifer del film, infatti, finiva per essere posseduta dal diavolo dopo un rito satanico finito male.

Avevate già notato questo simpatico riferimento? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione dell'ultima stagione di New Girl.