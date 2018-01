New Girl: rivelata la data d'inizio della settima e ultima stagione

Fox ha annunciato quando vedremo iniziare la settima stagione di, che sarà anche l’ultima per lo show con protagonista indiscussa

La prima puntata della settima stagione andrà in onda il 10 aprile 2018 e continuerà per altre sette settimane – vista la durata complessiva di otto episodi – per terminare con il Series Finale del 15 maggio 2018, che avrà una durata speciale di un’ora.

Questa ultima stagione vedrà il ritorno di molte delle guest star che hanno condito le puntate della serie nel corso degli anni. Tra loro, Damon Wayans, Jr., Dermot Mulroney, David Walton, Nelson Franklin, Sam Richardson, Jamie Lee Curtis e Rob Reiner. Chi invece farà il suo esordio da guest star proprio in quest’ultima mandata di episodi saranno JB Smoove (Curb Your Enthusiasm) e Tig Notaro (One Mississippi).

New Girl è stato prodotto da Chernin Entertainment in associazione con la 20th Century Fox Television. La serie è stata creata da Elizabeth Meriwether. Meriwether, Brett Baer, Dave Finkel, Jake Kasdan, Peter Chernin e Katherine Pope sono i produttori esecutivi, con Meriwether, Baer e Finkel come co-showrunner/scrittori e Kasdan ha diretto i vari episodi della serie.

Continuando a dare una visione moderna dell'amicizia e dell'amore, nel cast della settima stagione di New Girl continueranno ad esserci la protagonista candidata agli Emmy Award e al Golden Globe Zooey Deschanel, e ancora Jake Johnson, Max Greenfield, Lamorne Morris e Hannah Simone. Nella quinta stagione di New Girl si era unita al cast anche l'attrice Megan Fox nel ruolo di Reagan, mentre la trama della serie vedeva Jess (Deschanel) "sequestrata" per il servizio di giuria e la sua stanza libera per la nuova ragazza. Tutto ciò era stato fatto per coprire nella realtà la gravidanza della Deschanel.