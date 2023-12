New Girl, una star apre alla reunion: 'Se i fan lo vogliono ci sono'

New Girl è indubbiamente, secondo il pubblico, una delle serie più divertenti e riuscite degli ultimi tempi. I fan, salvo eccezioni, sarebbero entusiasti per un eventuale reboot, o per un continuo della serie. E dalla loro parte c'è anche il supporto di Zoey Deschanel. Mancano all'appello gli altri membri del cast, tranne uno: di chi si tratta?

Parliamo di Lamorne Morris. L'attore, che nella serie interpreta l'esilarante e pauroso Winston, ha rivelato in una recente intervista per ScreenRant la sua disponibilità eventuale per il futuro: "Per quanto mi riguarda, voglio continuare a servire i fan. Ogni volta che i fan vogliono qualcosa, se sono disponibile, mi piacerebbe farlo. Se potessimo fare un'altra stagione, sarebbe fantastico. Jake Johnson (Nick Miller) non si fa pagare tanto, quindi non sarà troppo costoso".

Anche la sceneggiatrice della serie (Elisabeth Meriwether) ha parlato del futuro della serie durante un panel di reunion firmato Variety: "Quando sarà giusto, quando l'universo dirà che è il momento, sarò lì con il mio piccolo computer a punta di dito a scrivere cose".

Insomma: finora sono loro tre ad essersi mostrati favorevoli alla reunion del cast amatissimo. Mentre attendiamo che anche gli altri attori si uniscano a tale entusiasmo, vi rimandiamo ad una nostra guida sulla storia e successo di New Girl.