New Girl, Zooey Deschanel sull'eventuale reboot:'Sono d'accordo!'

Zooey Deschanel, conosciuta principalmente per il ruolo di Jess Day in New Girl, serie comedy andata in onda dal 2011 al 2018, ha dichiarato di essere favorevole al suo ritorno in un ipotetico reboot della serie ideata da Elizabeth Meriwether e prodotta da 20th Century Fox. L'attrice ne ha parlato in una recente intervista.

Deschanel ha dichiarato:"Sono d'accordo, sì. È stata una benedizione così incredibile e penso che durante il COVID molte persone siano tornate indietro e mi sono sentita come con dei cari amici. Siamo stati così fortunati ad avere un cast così straordinario e tutti coloro che hanno lavorato allo show sono stati fantastici, quindi siamo stati fortunati e penso che ci fosse qualcosa, nel vedere questi amici, che fosse molto confortante".



In un'altra intervista aveva aperto anche ad una possibile reunion con gli altri membri del cast. Tuttavia, se Zooey Deschanel sembra aperta ad un ritorno in New Girl, non sarebbe dello stesso avviso Max Greenfield.



L'attore, dopo la fine di New Girl, si è lanciato in una nuova serie dal titolo The Neighbourhood, nella quale interpreta il protagonista Dave Johnson.

Greenfield è naturalmente concentrato su questo nuovo progetto, e probabilmente non è intenzionato a tornare immediatamente nella precedente serie.



Sul nostro sito trovate un approfondimento su New Girl e sulla storia e il successo di una comedy da riscoprire.