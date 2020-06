New Warriors, la serie cancellata Marvel avrebbe visto Keith David come MODOK

Risale a più di un anno fa l'ultima notizia riguardante New Warriors, la serie Marvel che dopo aver stabilito troupe di regia e cast, che vedeva Kevin Biegel come showrunner, è stata annullata finendo nel dimenticatoio fino ad ora.

E' proprio Kevin Biegel a farsi sentire nuovamente dopo una lunga assenza, tramite un post Twitter in cui allude alla mancata occasione data allo show, che avrebbe potuto raccontare grandi storie ma che alla fine non è mai stato trasmesso.

Lo spettacolo, dice Biegel, avrebbe visto l'attore Keith David nei panni di MODOK, il villain dell'MCU e la sua evoluzione in live-action avrebbe dato nuova linfa al personaggio dei fumetti: "Mi sono solo rattristato parlando con un amico perché mi è tornato in mente che il nostro show di New Warriors aveva un piano lungo le stagioni per trasformare il personaggio di Keith David in MODOK che sarebbe stato bellissimo. Ah, un'altra linea temporale. Poi chiudi gli occhi e immagina Keith David mentre dice "MODOK" e poi ride. Oh mio Dio, mi fa ancora venire la pelle d'oca".

Keith David è anche noto, oltre che come attore, anche come doppiatore per aver dato voce a personaggi animati di serie tv come la scimmia Solovar in The Flash e Mongul nella serie Young Justice.

Lo sfortunato show purtroppo, già prima di aver annunciato la cancellazione di New Warriors nel 2019, aveva accennato che la Marvel stava cercando nuovi network per la serie tv, voci che però sono finite anch'esse nel vuoto assoluto. Vedremo mai lo show basato sui giovani guerrieri? Per ora sembra alquanto improbabile, ma vi terremo aggiornati, restate connessi.