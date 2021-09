New Warriors, lo sfogo del creatore sui social: Per un dirigente Marvel era troppo gay

In seguito alla rivelazione delle foto inedite dal dietro le quinte di New Warriors, lo showrunner Kevin Biegel è sbucato sui social con una serie di post al vetriolo pubblicati per spiegare la cancellazione della serie tv Marvel.

Nei tweet, successivamente cancellati dall'autore, veniva spiegato che: "Qualche anno fa avevamo scritto uno show, uno show orgogliosamente gay. Ma il progetto è stato ucciso da una singola persona. Il motivo? Secondo questa persona, lo show era troppo gay. Un ricco, stronzo, etero di Brentwood. È stato licenziato dalla sua stessa compagnia per essersi comportato in questo modo ignobile. Noi, invece, viviamo ancora.”

Lo showrunner ha anche aggiunto: “Se ci avessero detto: ‘Sentite, questa serie fa schifo’, beh, sarei stato zitto e non mi sarei lamentato. Sfortunatamente però stiamo parlando di ‘un dirigente di alto livello'. Ora è stato licenziato. E a me il nostro show manca ancora molto. Ci sono notti in cui non riesco ad addormentarmi perché mi arrabbio così tanto per non essere riuscito a far dire ai personaggi roba come questa… solo per via di un dirigente della Marvel che pensava che stessimo realizzando uno show ‘complicato’. New Warriors sarebbe stato davvero grandioso. Avrei tanto voluto farvelo vedere. Questa serie avrebbe reso il mondo migliore, almeno un po'".

Successivamente, come detto, i tweet di Kevin Biegel sono stati cancellati, e l'autore ha scherzato sul fatto di aver 'lasciato l'accesso del suo profilo nelle mani di Ryan Reynolds'. Nel frattempo, un portavoce della Marvel ha negato le affermazioni dello showrunner, dichiarando a CBR che la società ha sostenuto pienamente lo sviluppo della serie e che New Warriors è stata cancellata per questioni legate alla distribuzione.