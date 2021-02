New Warriors, lo showrunner rivela il copricapo che Squirrel Girl avrebbe indossato

Kevin Biegel sembra non aver dimenticato i personaggi della sfortunata serie della Marvel intitolata New Warriors. Biegel doveva essere lo showrunner della serie prodotta da Freeform, basata sull'omonimo team di supereroi Marvel Comics il cui progetto però non ha mai visto la luce.

Biegel ha condiviso una sua foto su Twitter davanti a uno specchio, indossando una maglietta dei New Warriors e mostrando una foto inedita del copricapo che Squirrel Girl avrebbe indossato nello show, posato sulla testa di sua figlia. Come nei fumetti, il costume di Squirrel Girl apparentemente includeva una fascia con piccole orecchie da scoiattolo. Potete vedere il tweet in calce alla notizia.



L’attrice Milana Vayntru avrebbe interpretato Squirrel Girl, Derek Theler avrebbe vestito i panni di Craig Hollis/Mister Immortal, che compongono i New Warriors con Jeremy Tardy, Calum Worthy, Matthew Moy e Kate Comer. Il cast includeva anche Keith David (The Flash) nei panni di MODOK un personaggio che ha la sua serie animata in fase di sviluppo presso Hulu che arriverà entro la fine dell’anno.



La storia di New Warriors è davvero travagliata, lo show doveva essere presentato in anteprima nel 2018 su Freeform e potenzialmente avrebbe potuto lanciare anche altre serie spin-off dedicate a ciascun personaggio. Tuttavia, a novembre 2018 la rete non aveva più spazio nella sua programmazione per la messa in onda della serie quell'anno e la restituì alla Marvel Television in modo che lo studio potesse piazzare la serie su altre reti di proprietà Disney. Questi sforzi alla fine non hanno avuto successo e New Warriors è stata ufficialmente considerata morta entro la fine di settembre 2019.