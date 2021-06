Il New York Times osanna i Maneskin: 'Possono conquistare il mondo'

Dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest i Maneskin sembrano essere inarrestabili. Stanno scalando le classifiche musicali di moltissime nazioni e a detto del New York Times potrebbero addirittura essere sulla buona strada per un incredibile successo internazionale.

In un lungo articolo dedicato alla rock band romana, il celebre quotidiano made in USA, sottolinea come dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Zitti e Buoni, Damiano David e i suoi siano riusciti nell'intento di sdoganare ancora una volta il rock, conquistando in brevissimo tempo, molti fan nei luoghi più disparati del nostro pianeta.

"Ad oggi la canzone è stata ascoltata in streaming su Spotify per oltre cento milioni di volte. Con oltre 18 milioni di ascoltatori la scorsa settimana, i Maneskin hanno fatto meglio dei Foo Fighters o di Kings of Leon nello stesso periodo".

Sul New York Times si legge poi che gran parte del loro successo è da attribuire non solo alle loro indiscutibili doti canore ma, anche e soprattutto al loro look fuori dagli schemi. Tacchi, pelle ovunque, smalto nero e trucco pesante, che mirano ad abbattere qualsiasi barriera di genere. Addirittura il quotidiano si sbilancia sul loro nuovo possibile manager, parlando di Simon Cowell, la mente dietro il successo di X Factor.