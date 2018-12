New York Undercover: ABC interessata al reboot del celebre poliziesco

Dopo aver dato il via libera al revival di NYPCD Blue, l'emittente americana ABC sarebbe intenzionata a riportare in auge un altro celebre poliziesco. Stiamo parlando di New York Undercover, show andato in onda dal 1994 al 1998 su Fox.

La notizia è stata riportata in esclusiva dal noto portale americano Deadline, secondo cui ad occuparsi del progetto ci penseranno Universal TV in collaborazione con ABC Studios. A scriverlo ci penserà Ben Watkins (Hand of God), mentre i produttori esecutivi potrebbero essere Arthur Forney e Peter Jankowski.

Creato da Dick Wolf, New York Undercover era incentrato sulle indagini quotidiane dei detective impegnati nel quarto distretto di New York City. Si è trattato del primo show poliziesco ad avere due attori di colore nei panni dei protagonisti, ovvero Malik Yoba e Michael DeLorenzo.

Molto probabilmente lo show sarà rinnovato con un nuovo cast di personaggi, pur mantenendo la stessa premessa narrativa. D'altronde la serie aveva già avuto una sorta di reboot nella quarta e ultima stagione con l'uscita di scena dei protagonisti sopra citati.

In attesa di scoprire se i piani andranno a buon fine, vi ricordiamo che Dick Wolf è attualmente impegnato con la scrittura di Law & Order: Hate Crimes, spinoff della celebre serie NBC, e sarà il produttore esecutivo di Are You Sleeping, serie originale Apple con Aaron Paul, Octavia Spencer e Lizzy Caplan.