Neymar, l'influencer Sophia Barclay: 'Ha avuto un rapporto con un altro uomo, ecco chi è'

Neymar è finito sulle cronache di pagina rosa in queste ore per via di alcune dichiarazioni da parte dell'influencer brasiliana Sophia Barclay, che ha raccontato come lo stesso calciatore avrebbe avuto un rapporto con un uomo.

Si tratta di una vicenda, come si legge sul sito del Corriere dello Sport, che risalirebbe al periodo del covid, quindi ad un paio di anni fa, e che è esplosa in queste ore sui social.

Attraverso il suo profilo Instagram la Barclay ha spiegato che l'attaccante della nazionale brasiliana, stella del Paris Saint Germain, avrebbe organizzato delle feste clandestine durante il periodo in cui erano in vigore tutte le restrizioni contro il covid, argomento trattato anche dai nuovi episodi di Futurama, e periodo durante il quale era ovviamente vietato avere dei contatti ravvicinati di qualsiasi tipo.

La brasiliana ha poi rincarato la dose spiegando di aver visto il giocatore impegnato in una relazione se*suale con un uomo: “Hanno fatto l'amore – spiega ancora l'influencer - poi ci siamo messe in mezzo, io e un'altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c'erano limiti”.

Ma chi sarebbe questo partner segreto? Secondo la Barclay si tratterebbe del surfista Pedro Scooby, 34enne connazionale di Neymar, originario di Rio de Janeiro, che però non avrebbe potuto rivelare nulla di quanto accaduto in quanto lo stesso calciatore avrebbe fatto firmare agli ospiti dei suoi festini clandestini una clausola di riservatezza.

Al party avrebbe partecipato proprio anche l'influencer brasiliana che evidentemente ha deciso di non rispettare il “silenzio stampa”. Pedro Scooby è come Neymar dichiaratamente eterosessuale ed è sposato con la modella Cintia Dicker da cui ha avuto anche un figlio. In precedenza ha avuto altri figli dall'ex moglie, l'attrice Luana Piovani.

Per correttezza di informazione va detto che l'attaccante del PSG è stato spesso e volentieri al centro di gossip più o meno simili, ma ogni volta le accuse si sono rivelate infondate: probabile che anche quest'ultima vicenda alla fine si riveli una semplice bolla di sapone.

A destare scalpore non è tanto il fatto del rapporto con Pedro quanto l'organizzazione di festini durante il covid, periodo che pare abbia condizionato anche la lunghezza di Stranger Things 4.