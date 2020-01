Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey di nuovo insieme per il dramma Redeemer di FX

Come riporta in queste ultime ore il The Wrap, Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey, rispettivamente creatore e interprete della prima e amatissima stagione di True Detective, torneranno a collaborare insieme nella nuova serie drammatica Redeemer di FX, che ha al momento un ordine per una sceneggiatura completa.

La collaborazione nasce da un nuovo accordo di Pizzolatto con Fox 21 Television Studios e FX Productions per lo sviluppo di nuovi progetti su scala globale, oltre che al nuovo accordo di produzione di McConaughey con FXP.



Creato da Pizzolatto e basato sul romanzo The Churchgoer di Patrick Coleman, Redeemer vede l'attore nei panni di un ex ministro divenuto una dissoluta guardia di sicurezza, la cui ricerca di una donna scomparsa in Texas lo conduce attraverso una sistema criminale e corrotto, mentre il suo passato e il suo presente si intrecciano attorno a un mistero di crescente violenza e inganno.



Eric Schrier, presidente di FX Entertainment, ha detto in merito: "Siamo entusiasti di iniziare la nostra collaborazione creativa con Nic Pizzolatto e Matthew McConaughey con Redeemer, nuovamente insieme per la prima volta dai tempi della prima stagione di True Detective". Gli fa eco Bert Salke, presidente di Fox 21 Televisione Studios: "Tutti abbiamo visto True Detective e moriamo dalla voglia di iniziare il nostro lavoro con Nic. Redeemer è assolutamente una priorità".



