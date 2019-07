Nic Pizzolatto aveva in mente Mahershala Ali per un adattamento di Moon Night della Marvel

Al momento dell'annuncio di Mahershala Ali nei panni del nuovo Blade dei Marvel Studios, il cui arrivo è previsto nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, sono state varie le reazioni del mondo dello spettacolo.

Tra le congratulazioni di Wesley Snipes, precedente interprete del vampiro nella trilogia di fine millennio, e le reazioni del resto del mondo Marvel, ne è arrivata anche un'altra decisamente meno attesa: quella del creatore di True Detective Nic Pizzolatto che proprio con Ali ha collaborato nel corso della terza stagione della serie.

L'autore è infatti intervenuto su Instagram commentando un'immagine di Ali e scrivendo: "Peccato, amico. Volevo che facessimo insieme Moon Knight".

Per chi non lo sapesse, Moon Knight, il cui vero nome è Marc Spector, è un personaggio dei fumetti, creato da Doug Moench e Don Perlin pubblicato dalla Marvel per la prima volta nel 1975. Il personaggio è un mercenario che, lasciato in fin di vita nel deserto nel corso di una missione, viene salvato da alcuni egiziani e qui ha una visione della divinità Khonshu che gli chiede di divenire un dio guerriero sulla terra. Tornato in America, si doterà di numerose identità segrete, agevolato anche dall'enorme somma di denaro guadagnato nel suo precedente lavoro da mercenario.

Non è chiaro se Pizzolatto avesse in mente una serie sul personaggio Marvel o un adattamento cinematografico, quello che è più probabile è che lui e Ali ne avessero discusso in maniera informale e quindi come semplicemente chiacchiere sul set della terza stagione di True Detective.

Ora che però il nome di Mahershala Ali sarà legato per i prossimi anni a quello di Blade, sembra proprio che Nic Pizzolatto dovrà cercarsi un altro volto se vorrà continuare ad assecondare l'idea di adattare le avventure del personaggio di Spector.

Intanto lo stesso creatore, in tempi recenti, era tornato a parlare di un'eventuale quarta stagione di True Detective.