Nichelodeon: trasmesso a natale il musical di Spongebob

SpongeBob SquarePants non ha conquistato solo i cittadini di Bikini Bottom: dopo il fondale oceanico la piccola spugna gialla ed i suoi amici arrivano in TV con una versione appositamente rinnovata dello spettacolo di Broadway "The SpongeBob Musical: Live on Stage!". Lo show sarà trasmesso a Dicembre, come speciale di natale.

L'intera Nickelodeon si dice entusiasta del progetto e il vice presidente del dipartimento live action afferma: "Non c'è modo migliore per festeggiare i vent'anni di SpongeBob SquarePants che portare il magnifico spettacolo di Broadway sul piccolo schermo. Piccoli fan e persone di tutte le età avranno la possibilità di ammirare i loro personaggi preferiti in un modo tutto nuovo."

Qui la descrizione del musical: "Il pericolo è più grande che mai per SpongeBob e gli abitanti di Bikini Bottom, che dovranno fronteggiare la minaccia di un totale annientamento del loro mondo sottomarino. Il caos esplode. Le vite di tutti sono in pericolo e proprio quando tutta la speranza sembra persa, un eroe inaspettato si alza e prende il centro della scena."

Lo spettacolo portato inscena nei teatri verrà rivisitato per l'occasione e a dirigerlo sarà la regista e sceneggiatrice Tina Landau, che potrà nuovamente lavorare con il cast originale, cosa che aspettava da tempo: "Siamo tutti emozionati all'idea di ritornare a Bikini Bottom e di riscoprirlo con questo nuovo adattamento. Sono molto grata per la possibilità di diffondere gioia e risate, è questo il principale motivo del nostro lavoro."

Il cast di “The SpongeBob Musical: Live on Stage!” sarà composto da Ethan Slater (SpongeBob SquarePants), Gavin Lee (Squiddy Tentacolo), Danny Skinner (Patrick Stella), Brian Ray Norris (Mr. Krabs), Wesley Taylor (Sheldon Plankton) e Christina Sajous (Sandy Cheeks).

Le musiche sono scritte dai celebri cantanti Yolanda Adams, Steven Tyler e Joe Perry degli Aerosmith, Sara Bareilles, Jonathan Coulton, Cyndi Lauper, John Legend, Panic! At The Disco, They Might Be Giants e altri. Sarà presente persino una canzone scritta da David Bowie!

L'amore dei fan per la spugna gialla nono sembra diminuire, tanto da riconfermare la tredicesima stagione di SpongeBob e che insieme ad uno spin-off su Bikini Bottom amplierà ancora di più questo mondo sottomarino.