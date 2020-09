Nick Fury, chi apparirà nella serie Disney+ con Samuel L. Jackson? Scopriamolo insieme

La notizia di una possibile serie dedicata a Nick Fury ha scosso il mondo del Marvel Cinematic Universe. Il pubblico ha visto l'ultima volta il personaggio di Samuel L. Jackson in Spider-Man: Far From Home, ecco dunque quali personaggi potremmo rivedere al suo fianco in questa nuova produzione targata Disney+.

TALOS

Fury e Talos (Ben Mendelsohn) si sono incrociati per la prima volta nel 1995 durante gli eventi di Captain Marvel. Talos originariamente prese la forma del Direttore Keller quando arrivò sulla Terra, e si pensava che fosse un nemico di Fury. Tuttavia, lo Skrull alla fine hanno collaborato con Fury e Captain Marvel per fermare i Kree. Talos ha sostituito Fury in Spider-Man: Far From Home dunque una sua apparizione nella serie è molto propbabile.

MARIA HILL

Maria Hill (Cobie Smulders) è una forte candidata a tornare nell'MCU, il braccio destro di Fury è stata vista per l'ultima volta al funerale di Tony Stark in Avengers: Endgame e in Infinity War è entrata a far parte dello SWORD.

MONICA RAMBEAU

Teyonah Parris debutterà come un'adulta Monica Rambeau in WandaVision e gli eventi dello spettacolo potrebbero impostare il suo ritorno per la serie di Nick Fury su Disney +. Fury e Monica si sono già conosciuti nel 1995, sua madre Maria Rambeau ha ricevuto un’offerta per un posto nello SHIELD. Tre decenni dopo, Monica potrebbe unirsi a Fury nello SWORD.

CAPTAIN MARVEL

Anche Carol Danvers alias Captain Marvel (Brie Larson) potrebbe tornare per lo spettacolo di Nick Fury. I due si sono conosciuti nel 1995 e hanno sviluppato un forte legame. Anche se potrebbero non essersi visti molto spesso, in Avengers: Endgame, Carol ha comunque risposto rapidamente al segnale acustico di emergenza di Fury.

SAM WILSON AKA FALCON

Anche Sam Wilson (Anthony Mackie) potrebbe tornare nei panni del nuovo Capitan America nello show di Fury. La sua transizione da Falcon a Captain America sarà affrontata con The Falcon e The Winter Soldier ma, potrebbe comunque essere reclutato da Fury per una missione speciale.

DAISY JOHNSON

I Marvel Studios hanno ora la possibilità di rendere Daisy Johnson alias Quake (Chloe Bennet) parte integrante del canone ufficiale del MCU. È diventata uno dei personaggi più apprezzati di Agents of SHIELD e ora Quake potrebbe essere un membro perfetto per lo SWORD. D’altronde in molti sperano anche in uno spin-off tutto suo, e l’apparizione nella serie di Fury potrebbe essere l’occasione perfetta per il suo lancio.

PHIL COULSON

Uno spettacolo di Nick Fury potrebbe anche farci rivedere Clark Gregg nei panni di Phil Coulson. Gli eventi della stagione 7 di Agents of SHIELD hanno lasciato una versione LMD di Coulson al servizio di uno SHIELD rivitalizzato. È possibile dunque che possa apparire anche tramite flashback.

Naturalmente, essendo Fury collegato praticamente ad ogni singolo personaggio del Marvel Cinematic Universe, molte altre potrebbero essere le apparizioni di rilievo. Fateci sapere nei commenti chi vorreste rivedere in questa nuova produzione targata Disney+.