Nick Fury, un'eccezionale fan art ci mostra Samuel L. Jackson nella serie Disney+

La serie dedicata a Nick Fury targata Disney+ non è ancora ufficialmente in produzione ma, sono giorni ormai che i fan del Marvel Cinematic Universe non parlano d'altro. Sebbene siano ancora molti i punti di domanda in merito, sul web si diffondono già le prime fan art.

Di seguito potete dare un'occhiata a questa incredibile immagine creata dall'utente di Instagram @Stark46192, in cui Samuel L. Jackson torna a vestire i panni del capo dello SHIELD. La fan art prevede già un logo personalizzato per la serie è la scritta "coming soon" per ricordare al mondo del web che una serie dedicata a Nick Fury potrebbe arrivare molto presto.

Se questo progetto dovesse entrare ufficialmente in produzione, bisognerà vedere cosa includerà. Sembra piuttosto improbabile che si tratti di una serie incentrata sul solo Fury ma, potrebbe essere piuttosto una serie corale in cui un ruolo dominante sarà svolto dallo SWORD, ovvero la controparte spaziale dello SHIELD che si occupa delle minacce extraterrestri. Molti sono i personaggi che potrebbero dunque far parte di questa nuova serie Disney+ tra cui chiaramente molti ex volti noti di Agents of SHIELD.

In attesa di conferme, vi ricordiamo che al momento molte altre sono le serie del Marvel Cinematic Universe che vedranno la luce tra la fine del 2020 e il prossimo 2021. Prima tra tutte WandaVision, la serie incentrata sulle vicende di Scarlet Witch e Visione.