Nick Fury: quando e dove potrebbe ambientarsi la serie con Samuel L. Jackson

Dopo la notizia della serie Disney+ su Nick Fury, i fan Marvel hanno cercato di capire di più riguardo allo show sul personaggio interpretato da Samuel L. Jackson. Abbiamo parlato di quali personaggi potrebbero apparire nella serie su Nick Fury, ma ora è arrivato il momento di cercare di capire la sua ambientazione.

L'ultima volta che abbiamo visto Fury è stato durante il film Spider-Man: Far From Home, dove scopriamo che l'agente speciale e la sua collega Maria Hill (Cobie Smulders) che abbiamo visto nella pellicola non sono altri che la coppia di Skrull Talos e Soren, con il vero Fury nello spazio e impegnato probabilmente in altre missioni. Questo potrebbe essere un buon punto di inizio per la serie e, con l'introduzione dello S.W.O.R.D. nell'MCU, la serie su Fury avrebbe l'occasione di narrare di avventure spaziali.

Un'altra idea interessante è quella che potrebbe vedere lo show con il personaggio interpretato da Samuel L. Jackson impegnato a risolvere alcuni suoi vecchi casi, sia quando si trovava nella CIA, sia quando ha lavorato nello S.H.I.E.L.D., esplorando un genere, quello del thriller crime, che è uno dei pochi ancora non trattati dalla Marvel. E chi meglio di un ex agente segreto per portarlo sullo schermo?

Una delle teorie più apprezzate e riportate spiega di come questa serie potrebbe essere un prequel a tutti gli effetti. Il che non sarebbe una novità: nel film Captain Marvel, Carol Denvers (Brie Larson) incontra nel 1995 una versione giovane di Fury, che la aiuterà nella sua missione. In questo modo, la serie potrebbe raccontare di come l'uomo è passato dall'essere un semplice agente a diventare il direttore dello S.H.I.E.L.D., esplorando più a fondo un periodo nella timeline che non abbiamo visto ancora molto.

E sempre a proposito degli agenti speciali, è probabile che una serie incentrata su Fury possa riportare sullo schermo proprio gli Agents of S.H.I.E.L.D., che ritornerebbero dopo la fine della serie a loro dedicata.

E voi cosa ne pensate? Quali trame credete che possa trattare la serie su Nick Fury? Fatecelo sapere nello spazio commenti!