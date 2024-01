Nick Offerman dedica il suo Emmy a Murray Bartlett: 'Bill non è un ca**o senza Frank'

Nick Offerman ha vinto il suo primo Primetime Emmy Award ai Creative Arts Emmy svoltisi sabato scorso per la sua emozionante interpretazione in nel terzo episodio della prima stagione di The Last of Us, definendo il momento come un onore che, in un mondo migliore, avrebbe sperato di condividere con l'interprete di Frank sul set, Murray Bartlett.

"Amici, ieri sera ho avuto la fortuna di ricevere la bellissima statuetta alata degli Emmy per il mio lavoro nel ruolo di Bill in The Last of Us scritto dall'indomito Craig Mazin", ha twittato Offerman domenica, accreditando lo showrunner dello show. "È difficile da digerire perché il ruolo è per me inseparabile dal magnifico Murray Bartlett, quindi vorrei che avessero assegnato due trofei. Senza Frank, Bill non è niente".

Offerman e Bartlett hanno recitato nell'acclamato episodio "Long, Long Time", nei panni di Bill e Frank, due uomini che all'indomani dell'apocalisse zombie imparano a vivere della terra per gli anni a venire - e che lentamente diventano amanti lungo la strada.

Quella di quest'anno è stata la quarta nomination di Offerman ai Primetime Emmy Award, anche se nessuna è stata ottenuta per il suo lavoro in Parks & Recreation. In precedenza era stato nominato tre volte, insieme alla co-conduttrice di Making It Amy Poehler, per la categoria Outstanding Host for a Reality or Competition Program.

Barlett ha vinto l'Emmy per il miglior attore non protagonista in una serie limitata o antologica o in un film nel 2022 per la prima stagione di The White Lotus. È stato nuovamente nominato nella stessa categoria per Welcome to Chippendales e per la sua partecipazione a The Last of Us. Nei giorni scorsi è stato svelato il cast di The White Lotus 3.

Tutt'altra storia invece i Golden Globe 2024, su queste pagine trovate tutti i vincitori della categoria Serie.

Per quanto riguarda la seconda stagione di The Last of Us, le riprese sono state posticipate leggermente per permettere a Pedro Pascal di liberarsi dai suoi numerosi impegni, dato che nel frattempo è diventato uno degli attori più richiesti sul mercato. In queste settimane è stato impegnato sul set di Il Gladiatore 2 di Ridley Scott.