Nickeleodeon: in arrivo Sammy & Rej, nuova serie animata sui viaggi nel tempo

Oltre alla nuova serie su I Puffi, il network Nickelodeon ha deciso di mettere in produzione The Twisted Timeline of Sammy & Raj, progetto animato con protagonisti due bambini alle prese con i viaggi nel tempo.

La serie è una collaborazione tra Nickelodeon International e Nickelodeon India, e sarà costituita da 20 episodi di 30 minuti ciascuno. La trama ruota attorno ad una coppia di cugini che entrano in possesso di un app in grado di modificare il tempo: potranno metterlo in pausa, riavvolgerlo, rallentarlo o velocizzarlo.

Si prospetta una produzione davvero internazionale, visto che ciò che riguarda l'animazione e gli storyboard è in lavorazione in India, mentre del casting e della sceneggiatura se ne occupa la parte statunitense e inglese dell'azienda.

"Nel mondo creativo, i confini geografici sono diminuiti e molti contenuti vengono creati dalle mani di artisti internazionali provenienti da ogni parte del mondo. L'idea per questa serie era quella di svilupparla in collaborazione con il team in India, poiché abbiamo cercato di fondere elementi dello story telling che fossero occidentali e orientali. La cultura indiana è una parte molto consistente del DNA di questa serie", ha dichiarato Nina Hahn, vicepresidente di Nickelodeon International.

A quanto pare saranno presenti riferimenti culturali legati all'India e ai suoi abitanti. I progetti Nickelodeon non finiscono qui, visto che sono uscite anche le prime immagini di MIddlemost Post.