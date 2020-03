Nickelodeon interrompe il tour di SpongeBob Il Musical a causa del Coronavirus

Dopo l'annuncio dell'iniziativa kidstogheter di Nickelodeon a favore di famiglie e bambini in questo difficile periodo, arriva anche lo stop per il musical basato sul simpatico SpongeBob.

"A causa della crisi senza precedenti del COVID-19, il tour nord americano di SpongeBob Musical è finito. Grazie al cast, alla crew, ai musicisti, al team produttivo e ai fan di Bikini Bottom. Abbiamo trascorso dei giorni splendidi con voi", si legge nel comunicato diffuso su Twitter.

Il musical ha ricevuto critiche positive e ha attirato in sala moltissimi spettatori della serie, riuscendo a conquistare numerose nomination ai Tony Awards (Miglior musical, miglior libretto, miglior colonna sonora originale, miglior attore protagonista e molti altri). Purtroppo con il dilagare dell'epidemia anche in America, e soprattutto a New York, non è stato possibile continuare a portare in scena la produzione, che è stata chiusa prima del tempo. La sinossi recitava:

"Ricreando l'amata serie di Nickelodeon, le migliori menti creative di Broadway hanno dato vita ad un musical pieno di umanità, cuore e pura spettacolarità. Sii presente quando SpongeBob e tutta Bikini Bottom va incontro alla catastrofe, è allora che un eroe inaspettato sorge e si prende il centro della scena".

Arriverà anche un film di animazione di SpongeBob, che potrà contare anche sulla partecipazione di Keanu Reeves e Snoop Dog.