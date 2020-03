Nickelodeon lancia l'iniziativa #KidsTogether in favore di famiglie e bambini

Nickelodeon ha annunciato il lancio di #KidsTogether, un'iniziativa prosocial globale su multipiattaforma che utilizza i suoi personaggi e i suoi talent più popolari per interagire con bambini e famiglie sui consigli per rimanere in salute e su idee per attività da svolgere insieme a casa. Un'iniziativa interessante per i genitori e i più piccoli.

Con SpongeBob SquarePants, Blue's Clues & You!, Henry Danger, Bubble Guppies e The Casagrandes, #KidsTogether è destinata a diventare una risorsa di supporto per i genitori, fornendo al contempo informazioni appropriate per i bambini attraverso video in forma breve, attività scaricabili e contenuti social, con elementi aggregati per un facile accesso ad un indirizzo online centrale, NickHelps.com



Inoltre Noggin - il servizio di apprendimento interattivo diretto al consumatore di Nickelodeon per bambini in età prescolare - sarà offerto gratuitamente per tre mesi a partire dalla prossima settimana a milioni di bambini bisognosi attraverso l'aiuto di partner nazionali, tra cui la National Head Start Association e il First Book. Il periodo gratuito di prova di Noggin sarà inoltre esteso a 60 giorni a tutti i nuovi abbonati a partire dalla fine del mese.

Il contenuto educativo senza pubblicità su Noggin include attualmente oltre 1.000 episodi iconici, nella versione intera, video in formato breve e centinaia di giochi ed e-book di apprendimento interattivo con personaggi preferiti dai bambini in età prescolare e altro ancora.

I contenuti di #KidsTogether sono disponibili da oggi.

