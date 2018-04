Nickelodeon ordina il revival del programma televisivo Double Dare

Sono passati ben 18 anni dall'ultima apparizione in TV di Double Dare, il popolare show televisivo che vedeva giovani campioni alle prese con esilaranti quiz e giochi. Ora il programma è destinato a fare il suo ritorno sul piccolo schermo: Nickelodeon ne ha ordinato un revival, che conterà ben quaranta episodi.

La prima puntata di Double Dare andò in onda nel lontano 1986, ed episodio dopo episodio riuscì a conquistare una fetta d'audience e di successo in costante crescita, arrivando a posizionarsi al numero 29 della classifica "60 Greatest Game Shows of All Time" redatta da TV Guide.

Al momento sono ancora pochi i dettagli condivisi sul revival, e non si sa con esattezza quanto il "nuovo" Double Dare prenderà dalla sua vecchia incarnazione, se rimarrà fedele alla formula già proposta che l'ha lanciato verso il successo o se stravolgerà le carte in tavola cercando un nuovo approccio nei confronti del pubblico. Stando a The Hollywood Reporter, il revival ospiterà alcune delle sue vecchie glorie: molto probabilmente vedremo il ritorno di Marc Summers, il conduttore del programma originale, magari non solamente come ospite.

Una sola cosa è certa: indipendentemente dalla direzione che prenderà il nuovo Double Dare, non potrà certamente fare a meno del puzzolente, appiccicoso e divertentissimo slime verde.

La scelta di riproporre lo show potrebbe essere una conseguenza della recente scissione tra Nickelodeon ed il prolifico creatore di serie televisive Dan Schneider, dopo ben 25 anni di collaborazione. Avete già visto le prime immagini del revival delle Tartarughe NINJA?