Nickelodeon ordina The Adventures of Paddington, una serie sul celebre orso britannico

Dopo i due film prodotti per il cinema, adesso Nickelodeon ha annunciato che ci sarà anche una serie dedicata a Paddington, il celebre orso immaginario della letteratura per ragazzi. Il futuro show si intitolerà The Adventures of Paddingont e sarà composto da ventisei episodi.

Sono passati quasi due anni da quando nel 2017 venne distribuito nelle sale cinematografiche Paddington 2, l'ultimo adattamento dedicato al personaggio ideato da Michael Bond e illustrato da Peggy Fortnum. Il film ottenne un ottimo riscontro di critica facendo registrare un alto numero di recensioni positive su Rotten Tomatoes oltre che diverse candidature importanti come quelle ai British Academy Film Awards o ai San Diego Film Critics Society Awards.

Adesso Paddington sta per tornare con la nuova serie ordinata da Nickelodeon che farà il suo debutto il 20 gennaio del 2020. In The Adventures of Paddington vedremo un protagonista più giovane che durante il giorno sarà impegnato a scrivere delle lettere che poi darà alla sua zia Lucy e in cui descriverà tutto ciò che gli è accaduto durante la giornata.

Il cast della serie include tra gli attori Darren Boyd, Morwenna Banks e Monica Lopera. Per i fan dei due film cinematografici farà inoltre piacere sapere che la voce di Paddington sarà affidata nuovamente a Ben Whishaw, l'attore che ha doppiato il personaggio nei lungometraggi.

Vi ricordiamo infine che è stato firmato un accordo tra Nickelodeon e Netflix che sancisce una collaborazione pluriennale tra le due compagnie che produrranno film e serie TV. Tra i prodotti recenti del canale televisivo è invece presente il revival di Are You Afraid of the Dark? basato su uno show trasmesso originariamente negli anni '90 e che attualmente è la serie più vista su Nickelodeon.