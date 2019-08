Nickelodeon ha pubblicato il trailer di Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar

Il network Nickelodeon ha pubblicato il primo trailer della serie animata Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar. Si tratta di un prequel ambientato all'interno della celebre isola dove si sono svolti gli eventi del film Jurassic Park di Steven Spielberg. Sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal prossimo 14 settembre.

La mini serie, animata grazie alla grafica digitale, sarà composta da 13 episodi disponibili dalle 11:30. La storia di Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar avrà un collegamento diretto con il film Jurassic World di Colin Trevorrow uscito nel 2015 e di cui sarà un prequel dato che gli eventi della nuova serie animata saranno ambientati nel 2012 e vedranno come protagonisti il comportamentista di animali Owen Grady, interpretato nel film originale da Chris Pratt, e la vicedirettrice del parco Claire Dearing, che nel film aveva il volto di Bryce Dallas Howard.

Nel breve video dalla durata di un minuto e mezzo è possibile vedere Owen guidare una jeep in compagnia di cane, mentre viene affiancato dalla Jeep di Claire e di un secondo personaggio. Quest'ultimo diventa protagonista di una simpatica citazione: rimane sbalordito mentre guarda per la prima volta un dinosauro, richiamando la scena cult che vide protagonista l'attore Sam Neill e il suo storico incontro con il brachiosauro in una delle sequenze più famose del film del 1993.

Per tutti gli appassionati del brand di Jurassic Park ricordiamo che potete anche visionare il trailer di Jurassic World: Camp Cretaceous la serie animata di Netflix che ha tra i produttori Steven Spielberg e Frank Marshall. Mentre il teaser di Are You Afraid of the Dark? rappresenta attualmente l'ultima informazione che Nickelodeon ha reso disponibile a proposito del revival della serie per ragazzi andata in onda durante gli anni '90.