Nickelodeon rinnova Are You Afraid of the Dark? per una seconda stagione

Nickelodeon ha annunciato di aver rinnovato Are You Afraid of the Dark? per una seconda stagione. La notizia non è una completa sorpresa, considerando l'ottimo risultato ottenuto dal punto di vista dell'audience.

Lo show, infatti, è stato il programma più seguito da bambini accompagnati da adulti, ottenendo il 33% di share di adulti nella fascia di età 18-49 con bambini nella fascia 6-11. Grazie a queste cifre, la serie revival del teen horror degli anni '90 è stata la serie più vista su Nickelodeon. Al momento, però, non è stato rivelato il numero di episodi che comporrà la nuova stagione, prevista nella programmazione del 2020.

Are You Afraid of the Dark? presenta un nuovo Club di Mezzanotte, composto da Gavin, interpretato da Sam Ashe Arnold (Best.Worst.Weekend.Ever.); Akiko, nella parte di Miya Cech (Rim of the World, Always Be My Maybe); Louise, nel ruolo di Tamara Smart (Artemis Fowl, The Worst Witch); Graham, interpretato da Jeremy Taylor (It, Goosebumps 2:Haunted Halloween) e infine Rachel, che ha il volto di Lyliana Wray (Top Gun: Maverick, Black-ish).

Tra gli altri show rinnovati dall'emittente statunitense, segnaliamo All That (in questo caso sono stati ordinati 10 episodi aggiuntivi per la prima stagione); Loud House spin-off di The Casagrandes; Blue’s Clues & You; PAW Patrol; Blaze and the Monster Machines; Bubble Guppies e Top Elf.

Per saperne di più sulla serie, vi rimandiamo alle nostre impressioni su Are You Afraid of the Dark?