Nickelodeon rinnova SpongeBob SquarePants per una tredicesima stagione

Buone notizie per bambini e bambini un po' cresciuti di tutto il mondo: non è ancora il momento di dire addio a Bikini Bottom! SpongeBob SquarePants è infatti stato rinnovato da Nickelodeon per una nuova stagione.

La prossima stagione sarà quindi la tredicesima per il popolarissimo show sulle avventure di SpongeBob e dei suoi amici. L'annuncio del rinnovo arriva inoltre in un momento piuttosto significativo per la serie animata: poco fa è stato infatti trasmesso lo speciale per il ventesimo anniversario della nascita di SpongeBob, che ha totalizzato qualcosa come 2.2 milioni di telespettatori.

SpongeBob SquarePants, nel corso di questi vent'anni, ha attraversato praticamente tutti i media possibili ed immaginabili: TV, cinema, videogiochi, e chi più ne ha più ne metta. Il fascino della serie creata da Stephen Hillenburg non accenna comunque a calare e lo show continua imperterrito a riscuotere consensi da un pubblico appartenente davvero a tutte le fasce di età.

Il rinnovo di SpongBob SquarePants non è l'unico annuncio fatto da Nickelodeon in tempi recenti: il network statunitense ha infatti annunciato una serie su Paddington ed è vicinissimo a chiudere un accordo per la realizzazione di un serie animata su Star Trek. Sulla rete vedremo inoltre anche un revival dello storico show degli anni '90 All That.