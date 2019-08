Nico Tortorella nel cast del secondo spin-off di The Walking Dead

Il secondo spin-off di The Walking Dead, la serie di successo di AMC, conosciuto al momento con il working title Monument, ha aggiunto Nico Tortorella nel ruolo di uno dei suoi protagonisti.

L'attore di Younger, la serie di TV Land creata da Darren Star, si unirà allo spin-off targato AMC.



Tortorella vestirà i panni di Felix, "un uomo d'onore che mantiene la parola data e non ha paura di combattere per la sicurezza e l'accettazione degli altri".

Questa terza serie ambientata nel mondo di The Walking Dead (di cui qui potete vedere il primo trailer) si focalizzerà, come da sinossi, "sulla prima generazione che ha dovuto affrontare l'apocalisse come la conosciamo. Alcuni diventeranno eroi. Alcuni diventeranno dei villain. Alla fine, tutti loro saranno cambiati per sempre".

Le riprese dello show si stanno attualmente svolgendo in Virginia, dove era stato recentemente organizzato un casting su ampia scala per trovare comparse, mentre gli episodi saranno disponibili nella primavera del 2020.

Tra gli altri membri del cast anche Annet Mahendru, Alexa Mansour, Aliyah Royale, Hal Cumpston e Nicolas Cantu.

La serie è stata creata da Scott Gimple, showrunner, produttore e sceneggiatore dello show originale, e Matt Negrete, anche lui produttore e sceneggiatore di TWD, che qui ricoprirà il ruolo di showrunner.