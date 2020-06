Nicola Vivarelli e Gemma Galgani a Temptation Island? La risposta dell'agente

Nelle ultime ore si è parlato della possibile partecipazione di Nicola Vivarelli (alias Sirius di Uomini e Donne) a Temptation Island insieme a Gemma Galgani. Le indiscrezioni sono circolate in rete insistentemente nelle ultime ore, ma a fare chiarezza ci ha pensato Fabrizio Filiziano, l'agente di Vivarelli.

Parlando con Fanpage, Fabio ha specificato che Nicola non ha ricevuto ancora alcuna proposta: "a noi non hanno detto nulla. Non c’è stata ancora nessuna proposta. Lo abbiamo letto dai giornali. Nicola e Gemma ufficialmente non sono una coppia, anche se stanno continuando a vedersi" ha affermato, aggiungendo che il viaggio di Sirius a Torino non è in alcun modo organizzato per vedere la Galgani.

"Nicola è venuto a Torino a salutare me che vivo lì e adesso è tornato a Massa Carrara. Gemma è ancora a Roma" ha specificato. Sull'eventuale partecipazione a Temptation Island, Fabrizio non ha chiuso le porte: "secondo me, potrebbe accettare se glielo proponessero. Perchè no? E' un modo per mettersi alla prova".

Nicola Vivarelli è stato tra i protagonisti indiscussi dell'ultima edizione di Uomini e Donne, anche a causa delle accuse piovute su di lui da parte delle ex fidanzate e degli attacchi di Tina Cipollari, che più volte l'ha accusato di aver corteggiato Gemma solo per questioni di notorietà.