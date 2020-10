Nicola Vivarelli lascia Uomini e Donne: 'torno al mio lavoro'

Titoli di coda sulla partecipazione ad Uomini e Donne di Nicola Vivarelli. Il giovane corteggiatore di Gemma Galgani, attraverso il proprio account ufficiale Instagram ha annunciato che lascerà il programma di Maria De Filippi e l’Italia, per tornare al suo lavoro.

Con un post, Vivarelli ha affermato che partirà per New York facendo scalo ad Amsterdam, ma almeno al momento è stato costretto a rinviare la partenza per motivi di sicurezza.

Nel post iniziale infatti affermava di aver “preparato i bagagli. Partirò verso New York facendo scalo ad Amsterdam: per me è ora di riprendere i miei impegni e il mio lavoro in nave”.

Poche ore dopo ha pubblicato altri aggiornamenti: “Ciao ragazzi ci sono delle novità. Dovevo essere già dentro l’aereo direzione Amsterdam, eppure le valigie sono ancora in macchina. Praticamente referto medico negativo, tutto negativo…Arrivo al check in e mi chiedono questo swap test, il cui risultato arriva dopo 72 ore, ma io non ho ricevuto nulla. Per ora non parto per via di tutta questa situazione, forse nei prossimi giorni sì, vedremo quello che succede”. Nulla di improrogabile insomma, la decisione è presa.

Nel corso della scorsa edizione di Uomini e Donne, Nicola Vivarelli era stato oggetto di critiche per la sua scelta di corteggiare Gemma Galgani, a causa della differenza d’età. In alcuni frangenti si era anche parlato della sua possibile partecipazione a Temptation Island, che come abbiamo visto però non si è concretizzata.