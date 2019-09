Nicolaj Coster-Waldau non capisce le critiche al finale di Game of Thrones

Le critiche rivolte dai fan di Game of Thrones alla stagione finale dello show hanno lasciato un segno profondo nei sentimenti degli addetti ai lavori: molti, tra sceneggiatori e membri del cast, ancora non riescono a capacitarsi della severità con cui sono stati giudicati gli ultimi episodi della serie.

La cerimonia per la consegna degli Emmy è stata quindi un'ulteriore, e probabilmente definitiva, occasione per tentare di difendere il lavoro fatto durante questi ultimi, faticosissimi anni di riprese. Qualcuno, come gli sceneggiatori Benioff e Weiss, ha voluto ribadire l'enorme fatica celata dietro ogni episodio della serie, mentre qualcun altro ha pensato fosse giusto tentare di far ragionare i fan troppo critici.

A quest'ultima categoria appartiene Nicolaj Coster-Waldau, il Jaime Lannister della serie: "Penso che per un sacco di persone che hanno lavorato a questo show sia stato una sorta di trauma tutto questo lamentarsi, dietro le quinte ci chiedevamo tutti: 'Perché non vi piace più?'" ha spiegato l'attore, che ha poi ammesso di poter comprendere un certo stato d'animo da parte di alcuni fan, almeno entro una certa misura: "Ogni finale è un finale di m***a, perché finisce tutto! E non sarà mai una cosa bella. Ma è giusto che ognuno abbia la propria opinione e, alla fine, è soltanto una serie televisiva".

Qualcun altro, intanto, ha approfittato della cerimonia per dare un ultimo saluto al proprio personaggio: si tratta di Gwendoline Christie, che ha dichiarato ancora una volta di essere sempre stata profondamente innamorata della sua Brienne.