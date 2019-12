Nicolas Cage è stato contattato per la parte di Superman in Crisi sulle Terre Infinite

Nei mesi scorsi, un fan aveva chiesto a Marc Guggenheim, produttore esecutivo degli show dell'Arrowverse, di inserire Nicolas Cage nei panni di Superman nel crossover Crisi sulle Terre Infinite.

Guggenheim aveva risposto in modo scherzoso alla richiesta ("Cosa ti fa pensare che non lo abbiamo contattato"), ma a quanto pare il tentativo di avere un quarto Superman in Crisi è stato fatto davvero.

Ricordiamo che in passato Cage avrebbe dovuto interpretare proprio l'uomo d'acciaio in un film mai realizzato da Tim Burton, Superman Lives.



Nel corso di un'intervista con Indiewire, è stato finalmente chiesto a Guggenheim se stesse scherzando o meno a proposito di un cammeo di Cage al fianco degli altri tre Superman, Tyler Hoechlin, Tom Welling, e Brandon Routh.

"Lo abbiamo contattato", ha rivelato Guggenheim. "Abbiamo contattato tante persone e alcune di loro non hanno voluto partecipare. Ce n'erano alcune che l'avrebbero fatto solo per una cifra che non potevamo permetterci. Altre persone avrebbero voluto esserci, ma non hanno potuto a causa di altri impegni. Questo è il caso di molti attori cinematografici che abbiamo raggiunto. Il problema con le star del cinema è che sono tutte impegnate a girare un film. Così, a meno che non stiano girando a Vancouver, non possiamo farci molto. Devo però dire che il grande numero di attori che abbiamo coinvolto ha superato le mie aspettative".



Avreste voluto anche Cage nel nuovo crossover?



In vista del debutto, The CW ha pubblicato il nuovo trailer esteso di Crisi sulle Terre Infinite, che inizierà l'otto dicembre con l'episodio di Supergirl.