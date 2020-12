Nicolas Cage insegna la storia delle parolacce nel trailer di History of Swear Words

L'annuncio de La storia delle parolacce, docuserie di Netflix, ha subito incuriosito gli abbonati al celebre servizio streaming, che adesso potranno vedere un primo trailer dell'opera con Nicolas Cage.

Trovate il video in calce alla notizia, condiviso su YouTube dall'account ufficiale di Netflix. Scopriamo così che la docuserie sarà condotta dal famoso attore, mentre insieme a lui saranno presenti comici e studiosi che ripercorreranno la storia di come certe parole sono diventate dei tabù. Ovviamente la produzione si concentrerà su termini inglesi, ma siamo sicuri che in molti saranno curiosi di scoprire come sono nate alcune parolacce. Tra gli ospiti che troveremo nel corso delle sei puntate che compongono la docuserie saranno presenti Sarah Silverman, Open Mike Eagle, Nikki Glaser, Joel Kim Booster e molti altri.

History of Swear Words sarà quindi disponibile nel catalogo di Netflix a partire dal prossimo 5 gennaio, nel frattempo il colosso dell'intrattenimento ha annunciato altre serie su cui è al lavoro, tra cui un cartone animato di Zerocalcare, intitolato Strappare lungo i bordi e ispirato ai celebri fumetti dell'autore romano. Inoltre vi segnaliamo altre sette serie di Netflix che faranno il loro debutto nel corso del 2021 e in cui sono presenti attori del calibro di Sam Mendes, Rowan Atkinson e Andy Serkis.