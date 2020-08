Nicolas Cage interpreterà un drago ubriaco di vodka in Highfire, nuova serie Amazon

Nicolas Cage non smette di sorprendere: dopo il folle film in cui interpreterà sé stesso al fianco di Pedro Pascal, l'attore si è scelto un altro interessante progetto prodotto da Amazon: Highfire.

La serie sarà l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto da Eoin Colfer, già famoso per il bestseller Artemis Fowl. Sebbene si tratti di una produzione live action, il protagonista dell'assurda trama descritta nel libro è un drago, che vive al sicuro nelle paludi della Louisiana tracannando vodka e guardando Flashdance e altri film in TV. Cage doppierà il vizioso drago e lavorerà anche come produttore esecutivo insieme al creatore Davey Holmes.

Descritta come un misto tra True Detective e Il Drago Invisibile, la serie si propone di portare su schermo una storia thriller destinata ad un pubblico adulto, senza tralasciare una bella dose di ironia. Di seguito riportiamo la sinossi:

"Tanto tempo fa i draghi dominavano il mondo, e Lord Highfire dominava su tutti i draghi dal suo nido. Ma questa storia non è ambientata tanto tempo fa, è ambientata al giorno d'oggi, e oggi Lord Highfire regna solo sulla sua baracca nella palude dell'Honey Island in Louisiana. Highfire è diventato il vecchio Vern e passa tutto il giorno a nascondersi tra gli alligatori, a guardare la TV via cavo e a bere una quantità imbarazzante di vodka per passare il tempo".

Deciso a preservare il suo stile di vita, si ritroverà a combattere al fianco di un giovane umano di nome Squid e a sviluppare una stramba amicizia con lui. La serie è appena entrata in produzione presso Amazon, quindi è ancora presto per ipotizzare una data di uscita, ma sembrerebbe essere qualcosa di decisamente eccentrico, che fonde elementi fantasy, thriller e comici.

Non resta che attendere ulteriori notizie. Nel frattempo, sapevate che Nicolas Cage sarebbe dovuto comparire al posto di Will Farrell per 2 Single a Nozze?