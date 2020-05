Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una serie basata su Tiger King

È Variety a rendere noto che Tiger King, la docuserie Netflix che ha dominato le classifiche del catalogo del servizio negli ultimi due mesi, sarà adattata in una serie TV che vedrà come protagonista Nicolas Cage nei panni di Joe Exotic.

La serie, composta da 8 episodi sarà prodotta da Imagine Television Studios e CBS Television Studios. Basata sull'articolo "Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" scritto da Leif Reigstad, sarà messa sul mercato nei prossimi giorni in cerca di una distribuzione.

Dan Lagana, che ha acquisito i diritti dell'articolo nel 2019 insieme a Paul Young e tramite un accordo con CBS Television Studios, farà da sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo. Young produrrà la serie attraverso la Make Good Content.

La storia ruoterà attorno a Joe Exotic, eccentrico proprietario di uno zoo in Oklahoma che lotta per mantenere il parco anche a rischio della propria sanità mentale. La serie mostrerà l'origine di Joe Exotic e il modo in cui si è perso in un personaggio di sua stessa creazione.

Nei suoi primi 10 giorni di programmazione, Tiger King è stata vista da un totale di oltre 34 milioni di persone, un risultato di poco inferiore a quello ottenuto dalla terza stagione di Stranger Things. La docuserie è rimasta primo posto dei titoli Netflix più visti negli USA per oltre 20 giorni.

Qui trovate la nostra recensione di Tiger King.