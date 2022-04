Nicolas Cage rivela: 'QUEL film è stata la cosa più terrificante che abbia mai girato'

Il successo di The Unbearable Weight of Massive Talent è davvero incredibile, e ha fatto schizzare gli apprezzamenti si Nicolas Cage. L'attore considera il film uno dei migliori della sua carriera, ma in una recente intervista ha ammesso che sente che i suoi recenti lavori siano stati marginalizzati dai media mainstream.

"Questo [film] è stata la cosa più terrificante che abbia mai fatto in tutta la mia carriera. Credo di aver fatto alcuni dei migliori lavori negli ultimi 10 anni della mia vita e posso inserire Massive Talent in quel periodo, pur essendo stato [il film], in qualche modo, messo da parte da alcune persone nei media" ha detto Cage.

Sicuramente bisogna ricordare che non parliamo di un attore qualsiasi, ma di un vincitore di Oscar che è stato un attore di serie A ad Hollywood per molti anni. Poi un'improvvisa pausa ha cambiato le cose, ma a suo parere è stato proprio dopo quel momento che la sua carriera gli ha riservato i film migliori

"Credo che metterò Pig e Massive Talent e Mandy e Color Out Of Space e Bad Lieutenant e Joe e The Trust e The Runner contro tutto ciò che ho fatto nei primi 30 anni" ha ammesso Cage nell'intervista. "Ma in tutto questo tempo, nei 43 anni in cui ho recitato, Massive Talent è senza dubbio la cosa più spaventosa che abbia mai girato".

Dopo queste parole sicuramente siamo tutti curiosi. Dunque, in attesa dell'uscita del film, vi lasciamo con il trailer di The Unbearable Weight of Massive Talent.