Nicolas Cage, la serie tv Highfire passa da Amazon a Paramount: i dettagli

Un paio d'anni fa venne ufficializzata la partecipazione di Nicolas Cage all'adattamento televisivo di Highfire, romanzo thriller dell'autore di Artemis Fowl, Eoin Colfer. La serie, originariamente in lavorazione per Amazon Prime Video con la produzione di MGM èha cambiato di casa di distribuzione in streaming.

Secondo quanto riporta Deadline, Highfire è passata ufficialmente a Paramount+, lasciando Amazon ma includendo ancora nel progetto sia MGM che Nicolas Cage.

La serie live action avrà il premio Oscar impegnato nel prestare la propria voce al protagonista Highfire, un drago che vive in Louisiana e si diverte a bere vodka.



Highfire dovrebbe essere un mix tra True Detective e Il drago invisibile, una combinazione davvero interessante. Davey Holmes, creatore della serie tv Get Shorty, sta lavorando alla serie per MGM, che sarà produttrice esecutiva proprio come la star; Nicolas Cage sarà il drago ubriacone, proprio come annunciato.



Deadline descrive con queste parole Highfire:"C'erano una volta draghi che governavano la Terra e Lord Highfire che governava i draghi dal suo nido. Ma questa non è una volta ma ora. E ora tutte le regole di Lord Highfire sono la sua baracca nella Honey Island Swamp in Louisiana. Highfire è diventato semplicemente un vecchio Vern. Di giorno si nasconde tra gli alligatori, guarda la tv via cavo e beve quantità oscene di vodka per passare il tempo. Non è una gran vita ma è vivo per viverla e Vern è pronto a fare tutto il necessario, anche se violento, per preservare la propria pelle. Quando il mondo di Vern si scontra con un adolescente umano di nome Squib, che si ritrova in qualche guaio mentre consuma alcolici per la mafia locale, la loro reciproca battaglia si trasforma nella più improbabile delle amicizie".



Sul nostro sito scoprite i suoi tre film che Nicolas Cage preserverebbe per i posteri.