Nicolas Cage è Spider-Man Noir: la fanart che fa venire voglia della serie tv live-action

Come di certo saprete in queste settimane si è parlato molto delle trattative di Nicolas Cage per Spider-Man Noir, nuova serie tv live-action di Prime Video dedicata alla 'Variante' del supereroe Marvel apparsa in Spider-Man: Un nuovo universo e Spider-Man: Across the Spider-Verse.

La possibilità di vedere Nicolas Cage interpreterà la versione noir hard-boiled di Spider-Man in live-action fa gola a molti appassionati della saga Marvel, e come potete vedere in calce all'articolo l'artista Subi Özil ha stuzzicato l'interesse dei fan condividendo sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram nuovi artwork che immaginano come potrebbe apparire in live-action Spider-Man Noir per lo show televisivo di Prime Video: la fan-art mostra il costume di Spider-Man Noir adattato al di fuori del mondo dell'animazione, con il nome di Nicolas Cage che campeggia in alto nel poster.

Ricordiamo che l’annuncio della serie di Spider-Man Noir risale all'anno scorso, quando la piattaforma di streaming on demand Prime Video svelò un piano in collaborazione con Sony per espandere sul piccolo schermo e in streaming il franchise di Spider-Man, che negli ultimi anni è cresciuto esponenzialmente grazie ai film d'animazione, nei quali Nicolas Cage è stato doppiatore di Spider-Man Noir. Oren Uziel (The Lost City) è stato scelto come scrittore e produttore esecutivo del progetto, e insieme a lui lavorerà anche Steve Lightfoot, autore della serie tv di Netflix The Punisher.

Attualmente il team sta sviluppando Spider-Man Noir insieme ai produttori di Spider-Man: Across the Spider-Verse, Phil Lord e Christopher Miller, e alla produttrice di lunga data del franchise di Spider-Man Amy Pascal.

