Nicolas Cage fa la storia delle parolacce su Netflix: arriva History of Swear Words

In attesa del folle The Unbearable Weight of Massive Talent, in cui Nicolas Cage interpreterà sé stesso, c'è un altro simpatico progetto Netflix che può contare sulla presenza dell'attore: History of Swear Words.

La docuserie prodotta da Netflix sarà formata da sei episodi nei quali avremo modo di approfondire l'uso delle imprecazioni e delle parolacce. Potrebbe sembrare qualcosa di poco serio, ma in realtà i termini triviali hanno un grande ruolo nella comunicazione di tutti i giorni e continuano ad affascinare storici della lingua e linguisti di tutto il mondo.

Nella serie Cage intervisterà quindi esperti di etimologia, comici e personaggi dell'intrattenimento per capire l'impatto che certe parole hanno nella pop culture. Ci saranno anche ospiti d'eccezione come Sarah Silverman, Open Mike Eagle, Nikki Glaser e Joel Kim Booster, comici che discuteranno senza filtri e con leggerezza della questione, esponendo il loro punto di vista su termini come "fuck", "dick", "bitch" ecc...

Tutte le puntate, della durata di 20 minuti ciascuna, verranno pubblicate su Netflix il 5 gennaio 2021. Vi ricordiamo inoltre che, dopo il successo di Tiger King, Cage interpreterà Joe Exotic per una serie Amazon e sembra proprio che il suo impegno in ambito televisivo si stia facendo sempre più costante.