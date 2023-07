Nicolas Winding Refn si dà all'animazione! In arrivo una nuova serie TV del regista

Nicolas Winding Refn è assente dal grande schermo dal 2016, quando il disturbante The Neon Demon ci presentò l'ennesima declinazione degli assurdi immaginari del regista di Drive: la lontananza dalla sala non è però sintomo di immobilità, tant'è che il buon Nicolas è pronto a presentarci il suo nuovo progetto per la TV.

Dopo essersi detto pronto a dirigere ben tre film per bambini, infatti, il regista di Valhalla Rising - Regno di Sangue e Solo Dio Perdona il nostro ha parlato anche di un nuovo progetto per il piccolo schermo per il quale ha scelto di seguire la via dell'animazione.

"Sto facendo una serie animata per la quale sono davvero, davvero eccitato. Mi ci sto dedicando da un anno, ero così stanco che me n'ero dimenticato. Questo sarà il mio nuovo progetto" sono state le parole del regista di Copenaghen. Nessuna spiegazione aggiuntiva, dunque: tutto ciò che sappiamo è che si tratterà di una serie animata, il che apre ovviamente a prospettive completamente nuove per il regista, sceneggiatore e produttore danese.

Vedremo quando potremo saperne di più: e voi, cosa vi aspettate da questa nuova incursione nel mondo de piccolo schermo dopo la recente Too Old to Die Young? Fatecelo sapere nei commenti! TV a parte, comunque, Nicolas Winding Refn si è detto a favore dello sciopero di attori e sceneggiatori.