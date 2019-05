Nicolas Winding Refn ha girato Too Old To Die Young in ordine cronologico

Too Old to Die Young, l'attesissima e psichedelica serie di Nicolas Winding Refn, è stata presentata in anteprima al Festival di Cannes. Per l'occasione, il protagonista dello show Miles Teller ha raccontato degli interessanti ( e simpatici) aneddoti sulle riprese dello show e sull'acclamato regista danese.

"Ogni episodio mi è sembrato come un film indipendente," ha detto Teller durante un'intervista con IndieWire. "Nic ha detto che le riprese sarebbero durate 7 mesi e che avremmo girato in ordine cronologico, e questo è un film di 15 ore che è un'odissea per il mio personaggio. E' molto bello. Non recito in ordine cronologico dal teatro. C'è qualcosa di speciale al riguardo, sei connesso al tuo personaggio e puoi cambiare le cose mentre vai avanti."

Parlando invece del peculiare minutaggio dello show - i 10 episodi dureranno circa 90 minuti -, Teller ha aggiunto: "E' stata una vera e propria sfida, come filmare 7 film di fila. Lui non ha intenzione di accettare la mediocrità."

Con tutte le ore passate sul set, Refn ha trovato il modo di rendere un po' più divertente il lavoro di tutti con una sua personale imitazione del presidente Donald Trump, "Making TV Great Again", e Teller ha confermato che "letteralmente ogni venerdì inviava ai capi di Amazon la sua versione della voce di Trump".