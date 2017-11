Nicolas Winding Refn annuncia il cast completo di Too Old To Die Young

Attraverso una foto condivisa sul suo profilo Twitter, il regista Nicolas Winding Refn ha annunciato il cast completo del suo nuovo progetto televisivo, dal titolo. Il protagonista dello show e unico nome già confermato da qualche tempo èha scritto la serie insieme al fumettista

Too Old To Die Young dovrebbe esplorare il cuore della criminalità di Los Angeles attraverso l'ascesa di alcuni killer, da comuni criminali a samurai. Miles Teller sarà Martin, un agente di polizia che viene coinvolto in un contesto di violenza e delinquenza.

Insieme a Teller il cast sarà composto da Nell Tiger Free, John Hawkes, Cristina Rodlo, Callie Hernandez, Jena Malone, Augusto Aguilera, Babs Olusanmokun e Billy Baldwin.

Nicolas Winding Refn, dopo il buon riscontro ottenuto da The Neon Demon, si dedica al piccolo schermo, dove nel 2007 ha prodotto e diretto un episodio della serie britannica Miss Marple.