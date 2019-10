Nicolas Winding Refn vola in casa HBO, realizzerà il reboot di Maniac Cop

Quasi a voler rispondere all'annuncio dell'accordo esclusivo fra Apple TV e Alfonso Cuarón, la HBO ha appena comunicato che Nicolas Winding Refn realizzerà per il celebre network statunitense il remake di Maniac Cop.

La serie sarà la prima produzione di NWR Originals, una nuova sezione del sito culturale NWR.com, (un portale creato a Refn nel quale vengono mostrati, gratuitamente, numerosi film d'epoca), e sarà creata in collaborazione con HBO e Canal Plus.

Refn fungerà da showrunner e dirigerà l'intera serie insieme a John Hyams. Ambientato a Los Angeles, Maniac Cop sarà raccontato attraverso un caleidoscopio di personaggi, che andranno dal poliziotto al criminale comune. La trama racconta di un misterioso assassino in uniforme che scatena il caos per le strade, e la paranoia crescente porta ad un grave disordine sociale mentre l'intera città lotta con il mistero dell'identità di questo poliziotto sterminatore. Da dove viene? E' una persona comune o ha addirittura delle abilità paranormali?

La serie sarà un reboot del film Poliziotto Sadico di Larry Cohen, per il quale un riavvio era in progetto da anni (ma sotto forma di lungometraggio per il cinema).

"Sono sempre stato un ammiratore devoto di John Hyams", ha detto Refn. "Abbiamo parlato di una re-immaginazione dei film di Maniac Cop per diversi anni, ma mentre continuavamo a lavorare sul materiale, ci siamo ritrovati a voler esplorare il mondo che stavamo creando in modo più approfondito. Trasformare Maniac Cop in una serie ci consentirà di realizzare le nostre ambizioni più sfrenate e di raggiungere un enorme pubblico attraverso i partner HBO e Canal Plus. Questo spettacolo sarà un'odissea piena di azione e orrore. Dato lo stato attuale del mondo, tuttavia, Maniac Cop sarà anche un forte commento sul declino della civiltà".

Si tratta della seconda mini-serie televisiva per il controverso regista di Solo Dio Perdona e Drive: recentemente ha esordito sul piccolo schermo con Too Old To Die Young, che ha scritto e diretto interamente per Amazon Prime Video: per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Solo Dio Perdona e alla recensione di Too Old To Die Young.