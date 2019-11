Nicole Kang promette un grande colpo di scena nel midseason finale di Batwoman

La debuttante Batwoman si avvia verso il finale di metà stagione, in cui il piano di Alice sarà quasi ultimato, ma ci sarà anche spazio a uno scontro tra sorelle, con tanto di colpo di scena, come anticipato da Nicole Kang .

Il legame tra Kate Kane (Ruby Rose) e Mary (Nicole Kang), verrà messo infatti a dura prova. Il teatro di questo attrito familiare sarà l'evento in onore di Catherine (Elizabeth Anweis).



Negli scorsi episodi, Mary è venuta a conoscenza di come la madre abbia ingannato Jacob Kane (Dougray Scott) alcuni anni fa, spacciando il teschio di un cervo per quello di Beth, ma è anche riuscita a mettere le cose in prospettiva: "Mary vive in un mondo dove i veri cattivi uccidono persone davanti a tutti", ha raccontato Kang a TV Line. "Mary conosce il cuore di madre di Catherine. Riesce a vederlo e si è fidata quando la madre ha chiesto scusa".

D'altro canto, Kate sembra decisamente meno incline al perdono e questo pone le due sorelle in una posizione contrastante. Kang racconta che Kate non vede di buon occhio l'invito al gala e il tutto confluirà in uno acceso diverbio tra le due sorelle, che porterà a un evento decisivo per la vita di Mary.

L'attrice non ha spiegato se Kate deciderà di rivelare la sua identità segreta a Mary, ma si è limitata ad anticipare che "a causa di ciò che vivrà Mary, questo episodio è estremamente significativo per gli sviluppi della sua vita". Quale pensate che possa essere questo colpo di scena?

Come ci ricorda il promo dell'ottavo episodio di Batwoman, A Mad Tea-Party (così è intitolato) andrà in onda il 1 dicembre su The CW.