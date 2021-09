Nicole Kidman, Amazon smentisce l'addio alla serie Expats: 'Il progetto va avanti'

Nelle scorse settimane avevamo assistito alle polemiche sulla quarantena di Nicole Kidman a Hing Kong, dove l'attrice era impegnata nelle riprese della serie Amazon Expats. Le ultime voci parlano di un clamoroso abbandono del set per divergenze creative con la regista Lulu Wang, ma gli Studios hanno smentito seccamente.

"Nicole Kidman ha girato secondo il programma previsto, non è ripartita prima del tempo" ha dichiarato un portavoce di Amazon a The Wrap. "Ha sempre avuto un fitto programma di impegni. La produzione non è in stallo né in pausa, stiamo semplicemente continuando le riprese senza di lei."

La rivista online HK01 aveva parlato nella giornata di domenica della rottura tra Nicole Kidman e la regista di Expats Lulu Wang. I media di Hong Kong avevano dato notizia in precedenza anche di una furiosa lite tra le due nei pressi di un mercato. Notizie simili sono state riportate anche dall'Hong Kong Standard e dal South China Morning Post.

Nicole Kidman, che possiamo vedere anche in Nine perfect strangers su Amazon Prime Video, è anche produttrice esecutiva, con la sua Blossom Films, di Expats. La serie è un adattamento del romanzo Janice Y. K. Lee, incentrato sulle vite privilegiate di un gruppo di donne espatriate. Amazon non ha al momento fornito dettagli sul personaggio interpretato dall'attrice di Eyes Wide Shut e The Undoing.